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التخطيط: تخصيص 110 ملايين جنيه لمديريات الشباب وخطة للانتهاء من المشروعات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبدالمعين، مسئول بوزارة التخطيط، إن الموازنة الجديدة التى اعتمدتها الوزارة بشأن وزارة الشباب والرياضة والمديريات، راعت الأولويات الأساسية لمتطلبات الشباب .

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وقال عبدالمعين، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط خصصت 660 مليون جنيه لميزانية الشباب بالوزارة، و110 ملايين جنيه للمديريات.

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وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين قطاع الرياضة بوزارة التخطيط، والمجلس القومى للشباب، والمديريات، وذلك من خلال وضع خطة خمسية، للانتهاء من جميع مشروعات مراكز الشباب التى تم بدء العمل فيها ولم تنتهى حتى الآن .

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وأشار إلى أن الفترة الحالية شهدت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، التى ضمت مسئولين بقطاع الرياضة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب، لمتابعة بعض الأعمال المتعلقة بالمدن الشبابية، والوقوف على الميزانية التى تحتاجها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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