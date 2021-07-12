شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الدين بيقول إيه فى الحكم الشرعى لشراء الأضحية بفيزا المشتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما حكم شراء الأضحية ببطاقات الائتمان كفيزا المشتريات؟، سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على سؤال الخليج 365، موضحاً أن شراء الاضحية ببطاقات الائتمان جائزٌ شرعًا بشرط أن لا يؤخر المشتري سداد الاقساط حتى تستحق الفائدة؛ فبطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أضحية كانت أو غيرها أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وتابع: ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

لكنَّ الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل. والله سبحانه وتعالى أعلم.