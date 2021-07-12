شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حسابات سوبر ماتشينج لطلبة الدبلومة الأمريكية بعد التنسيق مع الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوفى، وزير التربية والتعليم، تقوم الوزارة على حسابات (Super Matching) للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي يسمح للطلاب الذين يرغبون بملء Super Matching Report بأعلى الدرجات التى حصل عليها الطالب من بين الامتحانات التي اجتازها: (EST 1 - EST 2 - SAT 1 - SAT 2 - ACT 1 - ACT 2)، وللطالب الحق في عمل Super Matching في مادة اللغة الانجليزية بفرعيها (Reading & Writing) من بين الامتحانات الثلاث المشار إليها.

وأوضح وزير التربية والتعليم: على الطالب إحضار أصول الشهادات التي اجتازها من بين المحاولات التي تقدم إليها، على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بإصدار الشهادة.

وقال الوزير: أما بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج بالتقدم بالمحاولات التي أدوها على نظام SAT على أن يكون تاريخ آخر محاولة يسمح لهم بالتقدم بها لتنسيق هذا العام بحد اقصى 15/8/2021 وعليهم التقدم بما يثبت إقامتهم الرسمية والشرعية بالخارج.