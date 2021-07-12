بعد إعلان توليه رئاسة هيئة مفوضي الدولة.. من هو المستشار محمد عثمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيل المجلس الخاص.

عُقد الاجتماع بعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل، وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس، واللذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وأعلن المجلس عن تولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتبارًا من 29/9/2021، وذلك خلال العام القضائي 2021/2022.

والمستشار محمد محمود عثمان مواليد شهر أكتوبر عام 1951، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 في جامعة عين شمس.

وعُين عثمان بمجلس الدولة بوظيفة مندوب في 3 أغسطس عام 1980، ثم تمت ترقيته للدرجات التالية، حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 1 يوليو عام 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، كان آخرها رئاسته لإدارة الفتوى للمالية والتموين والتأمينات.

ثم تولى المستشار محمد عثمان مُراجعة الأحكام؛ للنظر في مدى إمكانية الطعن فيها بمعرفة رئيس هيئة مفوضي الدولة.