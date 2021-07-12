إخلاء سبيل فتاة متهمة بحرق خطيبها في التبين.. والتحقيقات تكشف سبب الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل "ندى. ب" المشتبه في اتهامها بقتل خطيبها حرقًا بالتبين بضمان محل إقامتها، كما أخلت النيابة سبيل 3 متهمين آخرين في الواقعة.

وتوصلت التحقيقات لعدم تورط المتهمين الأربعة في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الضحية هو من أشعل النيران داخل "عفش فرحه" بمعاونة صديقه، عامل دليفري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

أمّا عن وفاة خطيب الفتاة، فتوصلت التحقيقات إلى أنه أشعل النار في مستلزمات زواجه لدى خطيبته، فانفجرت أسطوانة بوتاجاز أدت لاشتعال النيران في جسده ووفاته.

وتواصل نيابة التبين تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس صديق الشاب المتوفى 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.