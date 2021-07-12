الأوقاف: وصول الدفعة الأولى من رؤوس أضاحي صكوك الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إن الدفعة الأولى من رؤوس أضاحي وزارة الأوقاف وصلت اليوم الإثنين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، في تصريحات اليوم، أنه في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف والعمل على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والتكافل الاجتماعي، تحت رعاية وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، سوف تشهد الفترة القادمة تتابع وصول رؤوس الماشية الخاصة بمشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه الوزارة للعام السابع على التوالي يوميًّا ليتم ذبحها في الوقت الشرعي وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف إلى أن 15 مديرية أوقاف، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد تجاوزت مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ومديريات الأوقاف وهي: (الشرقية والبحيرة والدقهلية وبني سويف والفيوم والمنيا والمنوفية وكفر الشيخ وأسيوط وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس وقنا وجنوب سيناء والوادي الجديد).