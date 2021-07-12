نقيب الصحفيين يصدر توضيحًا خاصًا بصرف البدل بزيادته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أوضح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سبصرف لجميع الزملاء من الصحفيين أعضاء النقابة وكذلك العاملين بالصحف القومية، بدل التدريب بالزيادة الجديدة 20% بنفس طرق الصرف المتبعة.

وأشار فى بيان له، إلى أنه بالنسبة للزملاء الصحفيين من الصحف غير القومية سيتم تحويل البدل على كروتهم أو صرفه من النقابة لمن ليس لديه كروت منهم بدءا من يوم الخميس القادم.

وتابع: وبالنسبة للزملاء الصحفيين والعاملين بالصحف القومية، فكما أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فسيتم تحويل بدلهم من الهيئة لهذه الصحف بعد غد الأربعاء.