غدًا.. طائرة خاصة تنقل الأهلي إلى المغرب لخوض نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل 17 يوليو.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تسيير الشركة، ظهر غدا الثلاثاء، رحلة خاصة برقم 3200 تقلع من مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى كازابلانكا، لنقل بعثة النادي الأهلي، لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ومنح بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام مصر المقاصة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية في العاشرة صباح غدًا الثلاثاء، وبعدها يتجه الفريق إلى مطار القاهرة استعدادًا لرحلة المغرب.