رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية: نسعى لاستمرار علاقتنا بدار الإفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وذلك على رأس وفد كنسي بمقر دار الإفتاء المصرية.

وقال المطران سامي: نهنئكم بعيد الأضحى المبارك ونأمل في استمرار التعاون المشترك بيننا، فيما قدم مفتي الجمهورية شرحًا عن تاريخ دار الإفتاء قائلًا: الخديوي عباس أصدر أمرًا خديويًا لتأسيس دار الافتاء واحتل رقم ١٩ بين من تقلدوا منصب مفتي الجمهورية مضيفًا: منذ ١٩١٧ بدأنا إقرار سن المعاش في دار الإفتاء.

وأعرب المفتي عن رغبته في استمرار التعاون مع الكنيسة الأسقفية الفترة المقبلة مضيفًا: اجتماعاتنا مع الكنائس المصرية كاشفة لطبيعة مصر فهي وحدة واحدة لا يمكن أن يفت في عضدها أية محاولات فمصر بنيت من الحجارة جنبًا إلى جنب لبنات متساوية وهي حائط صد لكل المحاولات.

وأكد المفتي: لم أرى إلا النبرة المتعصبة والمتطرفة في الريف حيث تربيت فلم أسمع بذلك إلا متأخرًا وقد لعب الرئيس السيسي دورًا كبيرًا في دحر مثل تلك الأمور مشيرًا: التجربة المصرية عميقة الأثر في الالتحام بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار المفتي إلى إن رئيس الجمهورية يحرص على بناء كنائس جديدة في كل مشروعاته وعلينا كقادة دينيين أن نستغل هذا الجو من المحبة والتعاون.

حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة وسليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.