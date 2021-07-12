شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الإسلامية بنات الاسكندرية تعلن عن تفاصيل مؤتمرها العلمى الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية جامعة الأزهر، لعقد مؤتمرها العلمى الرابع، في 6 نوفمبر 2021 القادم، بعنوان: " الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العُليا والبحوث، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

ويهدف المؤتمر إبراز جهود فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ، في مواجهة التحديات المعاصرة، ودوره الإصلاحي والتنويري، ومنهجه الوسطي في التعامل مع قضايا الوطن والأمة، وإبراز جهود مؤسسة الأزهر الشريف في شتى ميادين الفكر، والدعوة، والفتوى، وخدمة الإسلام، والدفاع عن تراثه ، وأثر ذلك في تصحيح الواقع، واستشراف المستقبل، استنهاض همم العلماء والباحثين للكتابة حول جهود الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، في مواجهة التحديات المعاصرة، بالأدلة العلمية، والبراهين الواقعية، والحجج التاريخية، مع تقديم المقترحات والرؤى المستقبلية، لدعم الأزهر الشريف في تحقيق رسالته.

كما يهدف إلى إلقاء الضوء على أبرز التحديات المعاصرة، التي يواجهها الأزهر الشريف في الداخل والخارج فكريا، ودعويا، ووطنيا، وأخلاقيا، وتقديم رؤية مستقبلية لمواجهتها، وتحصين الشباب من مخاطرها، والتأكيد على الدور الديني، والوطني، والتنويري للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، في مختلف القضايا، كتجديد الخطاب الديني، ونشر ثقافة السلام، والأخوة الإنسانية، والحوار البناء مع الآخر، ومواجهة التطرف، والإرهاب، والجمود، إضافة إلى قضايا المرأة، والأسرة، والمجتمع، وغير ذلك، و إبراز دور الأزهر الشريف في تحقيق الأهداف العليا للوطن، والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمة الإسلامية، والإنسانية العادلة، وتقديم صورة صحيحة للإسلام في مواجهة ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، و التعريف بأئمة الفكر والتجديد في الأزهر الشريف – قديما وحديثا –، وإبراز جهودهم عبر التاريخ في مواجهة التحديات التي تعرض لثوابت الأمة، وتاريخها، وتراثها،و المشاركة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحرير المفاهيم الملتبسة، والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمة.

أما عن شروط المشاركة فترحب الكلية – من خلال مؤتمرها الدولي الرابع – بنشر البحوث من جامعة الأزهر الشريف وغيرها من الجامعات، من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بالشروط الآتية: أن يكون البحث وثيق الصلة بعنوان المؤتمر، وألا يكون جزءا من رسالة علمية، أو سبق نشره، أو نشر جزء منه، أن يقدم الباحث ملخصا في حدود صفحة واحدة، في موعد غايته 27 محرم 1443ه، الموافق 4/ 9/ 2021م، أن يكون البحث مكتوبا على برنامج (word)، مقاس الورق B5 مقاس حجم الكتاب (17.5 × 25)، مع ترك هامش (3 سم) من جميع الجوانب – يمينا ويسارا، وأعلى الصفحة وأسفلها)، على أن تكون المساحة المكتوبة داخل الصفحة (11.5×19 سم)، يكتب عنوان البحث، واسم المؤلف، والمؤسسة التي يعمل بها – في صفحة منفصلة، ثم يكتب عنوان البحث فقط مرة أخرى في الصفحة الأولى من البحث، دون الإشارة إلى ما يدل على شخصية الباحث، تعرض البحوث المقدمة للنشر – بشكل سري – على محكمين من التخصص الدقيق، الذي يقع فيه موضوع البحث.

يلتزم الباحث باستيفاء كافة الملحوظات الواردة إليه من لجنة التحكيم، كشرط أساسي لقبول البحث بصورة نهائية، على أن يكون الباحث وحده مسؤولا عن محتوى بحثه، ومتحملا لما ورد به من دراسات ونتائج، خاصة ما يتعلق بالأمانة العلمية، بما يعني أن الآراء الواردة في البحوث المنشورة لا تعبر إلا عن رأي كاتبها، ويلتزم الباحث بكتابة ملخص لبحثه باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكتب بريده الإلكتروني (الإيميل) في بدايته، والكلمات المفتاحية – من خمس كلمات إلى ثمانية – في نهايته.

ويلتزم الباحث بترجمة المصادر والمراجع إلى اللغة اللاتينية، و يلتزم الباحث بإرسال نسختين من بحثه، إحداهما Word والأخرى Pdf على البريد الإلكتروني الخاص باستقبال البحوث، والمشار إليه عند ذكر وسائل التواصل والاستعلام، علما بأن الباحث لا يستحق استرداد بحثه، أو قيمة التحكيم في حال عدم قبوله، يجوز للباحثين المشاركة بورقة بحثية لا تتجاوز عشر صفحات، أو ببحث لا يتجاوز مائة صفحة، مع مراعاة اختلاف قيمة الاشتراك حسب عدد الصفحات، في ضوء ما تتم الإشارة إليه عند ذكر الرسوم والتسجيل، تلتزم الكلية بنشر البحوث المقبولة في كتاب المؤتمر، بعد سداد الباحث للرسوم المقررة.

و آخر موعد لتلقي ملخصات البحوث السبت (27) محرم 1443ه، الموافق 4/ 9/ 2021م، و آخر موعد لتلقي البحوث السبت (11) ربيع الأول 1443ه، الموافق 17/ 10/ 2021م.