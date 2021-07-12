الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بتطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة

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