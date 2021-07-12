شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 500 شيشة بالهرم والعجوزة وشمال والوراق وأوسيم والصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة الجيزة، شكاوي مواطنيها بشان عدم التزام عدداً من المقاهي والكافيتريات بالإجراءات المقررة للتشغيل وتقديمها الشيشة للمواطنين وتعدي البعض منها علي الطريق العام.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات مكبرة علي المقاهي والكافيتريات المخالفة محل شكاوي المواطنين بالتوازي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي ذلك الإطار قام مركز ومدينة الصف بشن حملة اشغالات صباحية اسفرت الحملة عن مصادرة عدد 65 شيشة و 16 كرسي و2 ترابيزة و 20 حالة إشغال متنوعة.

كما قام حي الهرم بشن حملات استهدفت شوارع الاربعين و كعبيش و سيد مرعي من المنصوريه هرم - طريق كفر طهرمس - الشهيد احمد حمدي وقد تم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وضبط 72 شيشه و 172 كرسي للتعدي علي حرم الطريق و 25 ترابيزة و بائع متجول و 2 تروسيكل بنزين و 19 استاند متنوع و ( 50) حاله اشغال متنوعه و تم رفعها والتحفظ عليها وازاله كافه التعديات علي حرم الطريق للمحلات وفروشات الباعه الجائلين، كما قام مركز ومدينة أوسيم بشن حملة بمنطقة البراجيل أسفرت عن ضبط عدد 8 مقاهي مخالفة للقانون لتقديمها الشيشة للمواطنين وتم مصادرة 250 شيشة و 50 كرسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما ضبط حي العجوزة عددا من الشيش خلال حملات علي المقاهي بشوارع مرسى محمود و مصطفى العسال و الشهداء و المعتمدية و مزلقان ارض اللواء و ترعة الزمر وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، وشن حي شمال الجيزة حملات بالمنيرة الشرقية وصادر 72 كرسى وعدد 21 شيشة من المقاهي والكافيتريات.

كما أسفرت حملات حي الوراق عن رفع 46 كرسي و 36 شيشه وترابيزات خلال الحملات.

وجاءت الحملات تحت قيادة تيسير عبد الفتاح وأشرف بكر وهاني السيسي وفرج عبد العاطي رؤساء احياء الهرم والوراق وشمال وأوسيم واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف وذلك كلا في نطاقه .