شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران سماوى ثلاثي مساء اليوم يزين سماء مصر فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون للسماء في مصر و الوطن العربي لاجتماع هلال القمر والزهرة والمريخ بداية الليل اليوم الإثنين 12يوليو 2021 حيث ستنتظم هذه الاجسام في اقتران سماوي ثلاثي مشاهد بالعين المجردة أثناء الغسق وكأنه مشهد من الخيال العلمي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن هذا الاقتران هو الأول من ثلاث حالات اقتران بين كوكب الزهرة والمريخ خلال ثمانية أشهر فقط، مع تكرار مشاهد مماثلة في كل من 12 فبراير و 12 مارس 2022 ، وهذا يجعله "اقتراناً ثلاثيًا" يستحق المتابعة.

وبشكل عام حالات الاقتران بحد ذاتها ليست نادرة ولكنها لا تتجمع في العادة بشكل ثلاثي حيث القمر ألمع الأجسام في سماء الليل، وقربة سيظهر كوكب الزهرة بلونه الفضي الساطع والمريخ بلونه الأحمر البرتقالي الخافت ما ستشكل صورة مثيرة للاهتمام في السماء.

الاقتران تسمية تطلق على إثنين أو أكثر من الأجسام السماوية القريبة من بعضها البعض (ظاهريا) في سماء الليل، وأكثر حالات الاقتران شيوعًا هي للقمر سواء في المساء أو الفجر ، جنبًا إلى جنب مع أي من الكواكب البراقة والنجوم الساطعة أو حتى بين الكواكب نفسها.

إن بعض حالات الاقتران تشتمل على أكثر من جسمين ، كما هو الحال عندما يكون هناك كوكبان مقترنان مع القمر كما سيحدث مساء يوم الاثنين، وهناك أيضًا أوقات يكون الاقتران بين جسمين بمسافة ظاهرية قريبة جدا بحيث يظهران في نفس مجال رؤية التلسكوب.

الاقتران الثلاثي من حالات الاقتران الرائعة هذا العام، وبدون شك سوف يلفت الأنظار ومن السهل توثيقه مما يمنح المزيد من الأشخاص فرصة للاحتفاظ باللحظة ومشاركتها مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتبر الوقت الامثل للقيام بالتقاط الصور لهذا الحدث بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس، فعند استخدام الهاتف المحمول للتصوير يجب أن تكون إعدادات التعريض تلقائي والتركيز تلقائي وهي كافية لالتقاط كل من القمر والزهرة اما الكاميرا الرقمية بعدسة قياسية مقاس 24-35 مليمتر، فيجب ان تكون مدة التعريض أقل من 20 ثانية أو سيبدأ القمر والكواكب في الظهور كخطوط نتيجة لدوران الارض.

من حسن الحظ أن شكل القمر الحاد يجعله هدفًا مثاليًا للتركيز ويتم ضبط العدسة على أوسع إعداد مفتوح لها (عادةً f / 2.8-3.5) و ISO (حساسية الكاميرا للضوء) على 800 والتعريض ابتدأ من 4 ثوانٍ.

هناك جسم رابع جدير بالملاحظة في سماء بداية الليل، فبعد مرور هلال القمر بالقرب من كوكبي الزهرة والمريخ ، سيتجه إلى قلب الأسد ، النجم التوحيد من القدر الأولى ، بعد يوم تقريبًا. ونظرا لأن هذا النجم "الثابت" يمكن استخدامه لملاحظة المواقع المتغيرة للزهرة والمريخ لبقية شهر يوليو 2021