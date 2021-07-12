شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم، وإقرار النواب لقانون لتغليظ عقوبات التحرش الجنسي، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة فى ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة الفرنساوى للثانوية العامة

خضع طلاب القسم العلمي اليوم لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، تلك التي تتنوع بين الفرنساوي والألماني والإيطالي وغيرهم، وجاء الامتحان شبه خالٍ من الشكوى من الطلاب، بل عبر الكثير منهم عن سعادته بمستوى الامتحان، ووصفوه بالسهل، وشاركهم هذا الرأى الأستاذ عمرو حجازي مدرس مادة اللغة الفرنسية، والذي يقدم لكم الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة امتحان الفرنساوي.

الضرائب تحيل 10شركات غير ملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

بالأسماء.. المجلس الخاص يوافق بالإجماع على توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة للعام القضائي 2021-2022

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً اليوم الاثنين 12/7 برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار/محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، بدلاً من المستشارين / أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

التضامن: 6 آلاف موظف بالجهاز الإدارى للدولة تقدموا للعلاج من الإدمان خلال شهرين

أعلنت الدكتوة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 63 ألفا و540 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1669 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد " نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.30% بينما بلغت نسبة الإناث 5.70% .

الإدارية العليا تحكم برد مليار جنيه للدولة من شركة تولت إنشاء تربة زلطية بالعريش

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا باتًا بعد 25 عامًا في المحاكم بإلزام إحدي شركات الإنشاءات، بأن تؤدي مبلغ لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومشروع تنمية شمال سيناء، مقداره (1.334.816.850) جنيهاً، مليار و334 مليون و 816 ألف جنيه، نتيجة توقيع مناقصة مع برنامج مشروع الغداء العالمي "تنمية شمال سيناء "مع إحدي شركات الإنشاء، لإنشاء تربة زلطية بالعريش.

وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة تعزيز حماية المهاجرين

التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالى الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمى والدولى في هذه المجالات.

المنتخب الأولمبى يرفع شعار "مفيش مستحيل" قبل السفر إلى طوكيو.. شوقى غريب يتخطى صدمة غياب صلاح ومصطفى محمد.. انتهاء أزمة رباعى الأهلى تثير التفاؤل.. إجراءات احترازية مشددة منعا لتسلل كورونا.. وكشف منشطات مفاجئ

وسط حالة من التركيز والهدوء الشديدين، بدأ منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب تحضيراته النهائية قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، ورغم الصعوبات والصدمات التى تلقاها الجهاز الفنى للفراعنة إلا أن شوقى غريب رفض الحديث عن أى معوقات ويضع نصب عينيه ضرورة تحقيق انجاز جديد للفراعنة.

وزير العدل يجرى حركة ندب وتجديد لمساعديه أبرزهم محمود الشريف لشئون مجلس النواب

أجرى المستشار عمر مروان وزير العدل، حركة ندب وتجديد ندب على مساعديه فى القطاعات المختلفة من قطاعات الوزارة، ضمن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2022/2021، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للتطوير والإنجاز.

وزارة التموين تنفى وجود أزمة فى السلع التموينية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.. وتؤكد: المخزون الاستراتيجى لدى المنافذ يكفى المستهلكين لعدة أشهر.. وتعلن طرح لحوم طازجة ومجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في السلع التموينية الأساسية.

وشددت وزارة التموين، على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية.

تحركات سودانية جديدة لردع إثيوبيا.. وزيرة خارجية الخرطوم تزور روسيا لشرح موقف بلادها من سد النهضة وسلوك أديس أبابا المتعنت.. مريم الصادق:موسكو تستطيع إقناعهم بتحكيم صوت العقل.. وتجدد تمسكها "باتفاق ملزم"

تحركات سودانية جديدة لشرح أبعاد أزمة سد النهضة الأثيوبى، حيث تزور حاليا وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، روسيا، وتستغرق الزيارة 3 أيام.

وفى أول تصريحاتها من موسكو أعربت وزيرة الخارجية السودانية، عن ثقتها في أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا "بتحكيم صوت العقل"، قائلة:"روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة".

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزيرة مريم المهدي قولها: " تشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة"، مضيفة "المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا، سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا".

شكرى يجرى مباحثات مشتركة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ببلجيكا..استعرض موقف مصر من سد النهضة ويؤكد ضرورة وضع خارطة طريق للتوصل لاتفاق عادل وملزم..ويبحث مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع سكرتير عام الناتو

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات ومباحثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى في بروكسل لبحث القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بين مصر ودول القارة الأوروبية.

وبحث وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال إفطار عمل اليوم ببروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشكل معمق جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

تفويض نيابى للرئيس السيسي فى اتخاذ ما يراه مناسبا فى أزمة سد النهضة.. النواب يؤكدون الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية : لدينا قيادة حكيمة وستتخذ إجراءات تصب فى صالح أمننا القومى .. وتأييد لمد حالة الطوارئ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومى المائى المصرى وفى مواجهة أزمة "سد النهضة" الأثيوبى، مؤكدين علي الثقة الكاملة فى القيادة السياسية فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

كما أيد أعضاء المجلس النيابي، مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر آخرى تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو، وسط التأكيد علي أن تطبيق الطوارئ كان قاصراً علي مواجهة الإرهاب ولم يكن له أدني تأثير علي حقوق الإنسان.

وأكد النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، على وقوف الشعب المصرى بكل فئاته خلف صانع القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة التحديات علي كافة التحديات الاستراتيجية، وفى مقدمتها قضية "سد النهضة"، و هي قضية أمن مائي وقومي للشعب المصري.





مجلس النواب يوافق على7 تشريعات ومد حالة الطوارئ لـ3 أشهر وسط تفويض ودعم للرئيس السيسى.. الأعضاء: اتفاقيات البحث عن البترول تحقق عوائد إيجابية.. وردع المتحرشين بالسجن 7 سنوات لأصحاب السلطة الوظيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على 7 مشروعات قوانين نهائيا، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو، بأغلبية الثلثين.

وجاء ذلك وسط رسائل دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفويضا فى اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومى المائى المصرى وفى مواجهة أزمة "سد النهضة" الأثيوبى.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة، وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع فى إنتاج أتوبيسات نقل عام ومركبات تعمل بالكهرباء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

بالأسماء.. وزير العدل يصدر حركة تغييرات المساعدين

في إطار متابعة المستشار عمر مروان وزير العدل لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، أصدر سيادته حركة تعديل للسادة المستشارين مساعدي الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، حيث شملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

الأوقاف: لا أحد يصعد المنبر إلا بتصريح..ومحفظ القرآن يجب أن يكون حاصلا على مؤهل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم صعود أحد على منبر المساجد إلا بتصريح من وزارة الأوقاف، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ"الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة"، بلجنة العلاقات الخارجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.