وزير الأوقاف لرئيس الطائفة الإنجيلية:"نعمل على ترسيخ ثقافة العيش المشترك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد من قيادات الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، بمقر الوزارة بباب اللوق.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للدكتور أندريه زكي على مشاركته والطائفة الإنجيلية في مشروع صكوك الأضاحي، والذي يأتي كمشروع وطني ومجتمعي وإنساني بامتياز.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة:"إننا نعمل معا على ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك، والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع، وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة".

وأضاف:" قررنا أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ32 تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها، وأننا نهدف لبناء جيل من علماء الدين والمفكرين يؤمن بالوطن والعمل الوطني المشترك"،

وأشار إلى أن المؤتمر يشمل المحاور التالية:

المحور الأول : مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثاني : ضوابط عقد المواطنة.

المحور الثالث : التسامح الديني.

المحور الرابع : مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور الخامس : عقد المواطنة والحماية الاجتماعية .

المحور السادس : عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي .

المحور السابع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

من جانبه وجه رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهوده في ترسيخ أسس العيش المشترك، مؤكدًا أن وزير الأوقاف رمزا للوسطية وداعم للاعتدال، وأنموذج يحتذى في العمل الوطني المشترك .

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف "حوار الأديان والثقافات".

وأثنى الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف .