أبو شقة يوقع عقود أكبر حركة تعيينات لشباب الصحفيين بجريدة الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قام المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بتوقيع عقود تعيين الدفعة الأخيرة من الصحفيين والعاملين بصحيفة "الوفد"، والذين قرر رئيس الحزب تعيينهم ضمن 121 صحفيًّا، وبلغ عدد الدفعة الأخيرة 62 صحفيًّا.

كان الصحفيون المعيون قد قاموا بإنهاء مسوغات التعيين كاملة، وقاموا بتقديم شهادات التخرج والأوراق المطلوبة، كما قامت صحيفة "الوفد" بإنهاء إجراءات تسجيلها في التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل.

يُذكر أن حركة التعيين الأخيرة هي الأكبر من حيث العدد في تاريخ صحيفة "الوفد" منذ تأسيسها عام 1984؛ حيث بلغ عددهم 121 صحفيًّا، دعمًا لشباب الصحفيين، حتى يتسنى لهم استكمال رسالة الصحافة السامية.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية من كل من: الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ومدير تحرير الجريدة، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس إدارة جريدة الوفد، لبحث ملف التعيين داخل مؤسسة الوفد الصحفية، وانتهت اللجنة إلى توصية بطلب تعيين 121 صحفيًّا بجريدة الوفد والبوابة الإلكترونية.

وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين كل الصحفيين دون استثناء في أكبر حركة تعيينات في تاريخ جريدة "الوفد".​