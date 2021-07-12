شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة تكرم أكرم القصاص على هامش ندوة "ميثاق شرف للإعلام الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير"الخليج 365"، حيث أهدته درع الكلية، وذلك على هامش الندوة والحلقة النقاشية المنعقدة بالكلية تحت عنوان" ميثاق شرف للإعلام الرقمى" .

كما كرمت عميد الكلية النائب عماد حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير" الشروق" والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور والكاتب الصحفى خالد ناجح رئيس تحرير موقع الهلال اليوم، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، وعدد من رؤساء التحرير المشاركين فى حضور الندوة.

ونظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة مائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"، في الثانية بعد ظهر اليوم الاتنين، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الإعلام حول الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة، الذى يقام يومى 11-12 يوليو الحالي.

يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة القاهرة، وبرعاية إعلامية تحت مظلة الهيئة الوطنية للإعلام، وسوف يترأس المؤتمر الدكتور هويدا مصطفي عميدة الكلية، التي ترأس أيضا المائدة المستديرة، وتدير المائدة الدكتورة ليلي عبد المجيد، ويشارك فيها نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وأساتذة الإعلام ويتولى خالد البرماوى مهمة مقرر الحلقة.



















