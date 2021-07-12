شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برئاسة المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

في بداية اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، كما هنأ فضيلته المطران سامي فوزي، لتنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، مؤكدًا أن روح الإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين فى الوطن، في مختلف المناسبات، تؤكد أن مصر كانت وستظل في خير، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

من جانبهم، قدم وفد قساوسة الكنيسة الأسقفية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، مؤكدين تقديرهم الكبير لجهود الإمام الأكبر وما حققه من نقلة كبرى على مستوى الحوار بين الأديان وتحقيق الأخوة الإنسانية داخليًّا وخارجيًّا.