شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الازهرية: 5 حالات غش بامتحان الاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (بمعاهد البعوث الإسلامية)، ‏امتحاناتهم اليوم الاثنين، بعد أدائهم الامتحان في مادة ‏اللغة الأجنبية.‏

وأشاد طلاب معاهد البعوث الإسلامية بما قدمه لهم الأزهر خلال الفترة الماضية، من تقديم كل سبل الراحة لهم، موجهين ‏الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على رعايته الكريمة لهم.‏

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنهم قاموا قبل بدء امتحان طلاب القسم العلمي لمادة الاستاتيكا، ‏بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام ‏سير الامتحانات باللجان. ‏

وتلقت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية‏ التقارير الفنية من واضعي امتحان (الاستاتيكا) التي أفادت بسلامة ‏الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا ‏للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، كما تلقت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات اليوم وهي ‏‏(2) حالة غش إلكتروني-‏ (1) حالة شطب بورقة البوكليت- (2) حالة غش ورقي)‏

كما قامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية‏ برصد ما تم تداوله يوم الأحد الموافق 11 – 7 -2021م على ‏مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع المتخصصة لغرف متابعة عمليات الامتحانات بالأزهر، وقد عبر طلاب القسم ‏الأدبي بالثانوية الأزهرية، عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه ‏يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل.‏

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ‏من القسم العلمي(38719) طالبًا وطالبة، وخصصت ‏غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس ‏آب ‏للتواصل مع المسؤولين، وهما: ‏‏(01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ‏ورقم ‏‏(01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى ‏هذه الأرقام ‏الشكاوى ‏إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على ‏مقدم ‏الشكوى ‏إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع ‏المعاهد الأزهرية ‏استمارة متابعة ‏إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين ‏والطلاب وأولياء الأمور.‏