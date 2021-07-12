شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الازهرية: 5 حالات غش بامتحان الاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (بمعاهد البعوث الإسلامية)، امتحاناتهم اليوم الاثنين، بعد أدائهم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.
وأشاد طلاب معاهد البعوث الإسلامية بما قدمه لهم الأزهر خلال الفترة الماضية، من تقديم كل سبل الراحة لهم، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على رعايته الكريمة لهم.
وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنهم قاموا قبل بدء امتحان طلاب القسم العلمي لمادة الاستاتيكا، بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.
كما قامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية برصد ما تم تداوله يوم الأحد الموافق 11 – 7 -2021م على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع المتخصصة لغرف متابعة عمليات الامتحانات بالأزهر، وقد عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل.
ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي(38719) طالبًا وطالبة، وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.