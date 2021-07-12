شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: التحقيق مع صرافى تذاكر بسوهاج بعد بيع 144 تذكرة بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف عدد من صرافى التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمده سته أشهر، وتحويلهم للتحقيق فى واقعة بيع أحد مالكى محال الإنترنت عدد 144 تذكرة بالسوق السوداء، كما تم مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بدءا من رئيس مكتب التذاكرحتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من خمسه ايام جزاء حتى ثلاثين يوما.



وأضافت هيئة السكة الحديد أن الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج تمكنت من القبض على مالك محل الإنترنت، وبحوزته عدد 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة وبتوقيتات وقطارات مختلفة وذلك بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن بحيث تتيح الهيئة لكل راكب عدد 4 تذاكر بموجب الرقم القومى.

وأكدت الهيئة أنها لا تألو جهدا فى محاربة السوق السوداء ومعاقبة والضرب بيد من حديد، على كل من تسول له نفسه المساهمة فى بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.

