شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقارات آيلة للسقوط تمثل خطرا على حياة المواطنين في الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة جهودها للتصدي لأي أعمال بناء مخالف وإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة بالتواجد الميداني ورصد اي مخالفات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها علي الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي مدينة الحوامدية تمت إزالة منزلين آيلين للسقوط علي مساحه 90 م بشارع الجمعية الزراعية بقرية أم خنان حتي سطح الأرض وذلك حفاظآ علي آمن وسلامة المواطنين لما تمثله تلك المنازل من خطورة داهمه وقد تم رفع مخلفات الهدم لعدم عرقلة الحركة المرورية بالشارع .

كما تمكن مركز ومدينة العياط من إزالة 2 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية برنشت بالإضافة آلي التصدي لإعمال بناء مخالفة عبارة عن شدة خشبية تمهيدآ لصب سقف الدور الأرضي بقرية العطف بالوحدة المحلية بالبليدة والتحفظ علي عدد " 2 " خلاطة خرسانة وضبط المخالف وتسليمه لمركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما تصدي مركز ومدينة البدرشين لإحدي حالات البناء المخالف بقرية ابوصير عباره عن أعمدة خرسانية وصب سقف على مساحة 200م وعلي فور تم إزالة الأعمال المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وكذلك مركز ومدينة الصف تم إزالة حالتين مباني مخالفة بمدينة الصف ووحدة الشوبك الشرقي والتحفظ علي المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفة .

وإيضآ في حي الطالبية تم فك شده خشبيه من علي العقار رقم 10 من نفق الطيران وإيقاف حالة بناء مخالفة في المهد عبارة عن قاعده خرسانية بغرض انشاء قاعة افراح بالقطاع الجنوبى بالحى وتم مصادرة المعدات الموجودة بالموقع وإزاله جمالون في المهد بشارع عثمان أحمد عثمان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفين .





























