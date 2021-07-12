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الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا وصيانة الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجد واحد صيانًة وترميمًا، يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و (122) مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا
1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس
2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة
3. عين العرب – المودة – بني مزار
4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة

مديرية أوقاف شمال سيناء
5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش

مديرية أوقاف القاهرة
6. الشرقاوي – التجمع الخامس

مديرية أوقاف أسوان
7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان

مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف البحيرة
9. الرحمة – فيشا المحمودية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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