شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا وصيانة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجد واحد صيانًة وترميمًا، يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و (122) مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس

2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة

3. عين العرب – المودة – بني مزار

4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة

مديرية أوقاف شمال سيناء

5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش

مديرية أوقاف القاهرة

6. الشرقاوي – التجمع الخامس

مديرية أوقاف أسوان

7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف البحيرة

9. الرحمة – فيشا المحمودية