شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان الألماني للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانوية للشعبة العلمية اليوم دون ضجيج واضح، أو شكاوى كبيرة من صعوبته، حيث جاء امتحان مادة اللغة الفرنسية على سبيل المثال سهلًا، وجاء اختبار اللغة الألمانية سهلًا أيضًا، لكن بالنسبة للطالب المُدرب الذي حرص على مذاكرة المادة طوال العام، وليس في الشهور الأخيرة فقط، ويقدم الأستاذ أحمد غيث مدرس مادة اللغة الألمانية الإجابات النموذجية للامتحان الذي خضع له الطلاب اليوم من خلال ”الخليج 365” وإليكم الإجابات.











