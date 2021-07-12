شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة تعزيز حماية المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة والشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالى الهجرة واللجوء، وكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين، وتطوير التعاون الإقليمى والدولى في هذه المجالات.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر "تويتر" تبرز اجتماع الوزير شكرى مع مفوضة الاتحاد الأوروبى للهجرة والشئون الداخلية.