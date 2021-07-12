شكرا لقرائتكم خبر عن روس أتوم: كل دولار يتم استثماره بمشروع الضبعة يجلب 1.5 دولار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر فورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم الروسية بمنطقة الشرق الأوسط المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إن الدراسات الاقتصادية لمشروع محطة الضبعة النووية تشير إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والتنمية المستدامة فى مصر.

وأضاف فورونكوف خلال الحلقة النقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، التى تنظمها شركة روس أتوم الروسية بالتنسيق مع هيئة المحطات النووية، أن كل دولار يتم استثماره في إقامة المحطة سيجلب 1.5 دولار للمؤسسات الحكومية الخاص بالضرائب و 2 دولار للشركات المحلية العاملة في المحطة، بينما تجلب 4 دولارات من إجمالي الناتج العام لإنشاء المحطة.

وأشار فورونكوف، إلي أن إقامة المحطات النووية تتطلب تأهيل كوادر علمية المحلية وتؤثر على نوعية الحياة وكذلك على نظام التعليم والضريبي وغيرها من جوانب الحياة، لافتا إلى أن المحطة النووية تعتبر أكبر مشروع لبناء البنية التحتية و جلب الاستثمارات الضخمة التى تزيد من ميزانية الدولة.