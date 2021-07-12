"شهادات مزورة بالفلوس".. الشرطة تداهم أكاديمية غير مرخصة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص؛ لاتهامه بإنشاء أكاديمية بدون ترخيص بالجيزة.

التحريات أشارت إلى أن المتهم يتخذ الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" في مجالات مختلفة، زاعماً بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على (مجموعة من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية المشار إليها - عدد من الكتب والملازم الدراسية خاصة بمواد تعليمية بالأكاديمية - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية- مجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.