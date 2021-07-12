شك في سلوكها فمزق جسدها.. حبس سائق لاتهامه بقتل زوجته في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته عقب تمزيق جسدها بالكامل.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة لشكه في سلوك زوجته، وطلبت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة.

كان أنهى سائق حياة زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.

كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بقيام شخص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الزوجة عارية وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسد وبجوارها زوجها وسلاح الجريمة.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم سائق 46 سنة وزوجته 44 سنة، نشبت بينهم خلافات زوجية.

كما كشفت التحريات أن المتهم قام بكتم أنفاس زوجته، ثم جردها من ملابسها تماما وقام بطعنها في أنحاء جسدها.

وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت وحدات المباحث على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.