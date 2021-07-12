السجن 3 سنوات لأب قتل مُغتصب طفلته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة خراط بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بقتل جاره على إثر اكتشافه قيام الأخير باغتصاب طفلته.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها (7 سنوات) تعيش مع جدتها لأبيها، ويوم الحادث أخبرت الضحية جدتها أنها تعاني من آلام في أعضائها التناسلية فذهبت بها لأحد الأطباء الذي أخبرها بتعرض حفيدتها للاغتصاب.

وأضافت التحقيقات أن الجدة استدعت والدة حفيدتها، فأخبرتها الأخيرة أن جارهم كان يستدرجها للدخول إلى شقته ثم يقوم بتشغيل أفلام جنسية أمامها ويقوم بالاعتداء عليها جنسيًا، وهددها بالقتل إذا أخبرتها والدها أو جدتها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه فور علم والد الطفلة بما ارتكبه جاره، استشاط غضبًا واستل سكينًا من المطبخ ثم هجم عليه في شقته وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

واعترف الأب بارتكاب جريمته وأنه فعل ذلك في لحظة غضب دفاعًا عن شرفه.

واستخدمت المحكمة سلطتها في تخفيف العقوبة، فقد نصت المادة 17 من قانون العقوبات على أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".

على أن تستخدم الرأفة في تبديل العقوبة من السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.