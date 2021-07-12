مبعوث الاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء يتفقد هيئة الدواء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد المبعوث الخاص بالاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء الإفريقية ميشيل سيديبيه، اليوم الإثنين، مقر هيئة الدواء المصرية، وكان في استقباله الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتورة مارغريت أغاما، رئيس قسم الصحة والسكان بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتناول الاجتماع، حسب بيان اليوم، أهمية مشاركة التجربة المصرية في الإنتاج المحلي للأدوية في إطار تبادل الخبرات بين الدول في القارة الإفريقية، كما تم تأكيد الدور المهم لوكالة الدواء الإفريقية “AMA” في وضع معايير فنية ثابتة للدواء ومحاربة الأدوية المغشوشة.

وناقش الاجتماع أهمية الدور المحوري لمصر في القارة الإفريقية؛ حيث كانت مصر من أولى الدول الإفريقية التي صدقت على اتفاقية إنشاء وكالة الدواء الإفريقية، مؤكدًا أهمية تلك الوكالة في الحصول على المواد الخام للأدوية وتصنيعها داخل القارة الإفريقية؛ حيث ستشارك مصر خبراتها في الإنتاج المحلي للأدوية والتي تصل إلى أكثر من 80% من الاحتياج المحلي، مع أشقائها الأفارقة من خلال مشاركة وتبادل خبرات الموارد البشرية وبناء القدرات لمختلف الدول الإفريقية.

وذكر خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول أيضًا ضرورة تلقي شعوب القارة الإفريقية لقاحات فيروس كورونا؛ حيث أشار ميشيل سيديبيه إلى أن 15 مليون مواطن إفريقي فقط حصلوا على جرعتَين من اللقاح بنسبة تمثل 1.6٪ فقط من إجمالي اللقاحات في العالم.

وتطرق الاجتماع إلى جهود مصر في الاعتماد على قدراتها في البدء في تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى أشقائها الأفارقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وميشيل سيدبيه، المبعوث الخاص بالاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء الإفريقية، عقدا مؤتمرًا صحفيًّا بديوان عام وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، للإعلان عن انضمام مصر إلى اتفاقية “AMA”، لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية؛ بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.