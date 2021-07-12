شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 5 سيارات إسعاف مجهزة لمستشفيات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، استلام مستشفيات الجامعة خمسة سيارات إسعاف جدد مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية، تحمل جزء من تكلفتها ميزانية المستشفيات والجامعة، بالإضافة إلى تبرعات من منظمات خيرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه عين شمس، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الجراحة ونائب مدير المستشفيات ، والدكتورة ساميه عبده نائب مدير المستشفيات، والدكتور عمرو مبروك رئيس قسم جراحه التجميل بطب عين شمس والدكتور كريم مسعود استاذ جراحه التجميل بطب عين شمس.

كما شهد أيضا الدكتور محمود المتينى، توقيع الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيه عقد استلام وحدة الليزر بمستشفيات الجامعة جهازين ليزر جدد.

وخلال الفعاليات أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة عين شمس تمثل جزءا كبيرا وظهيرا أساسيا في العملية الطبية والعلاجية في مصر، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا فى التطوير المستمر لها من أجل الارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد بالدور الإيجابي الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى في دعم مستشفيات جامعة عين شمس علي مدار سنوات مما اسهم بإضافات كبيرة لمستشفيات الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الجراحي بالدمرداش ونائب مدير المستشفيات أن أجهزة الليزر الجديدة من المتوقع أن تصل في غضون 3 أشهر حيث ستخدم وحدة الليزر ، وهى وحدة متخصصة تابعة لقسم جراحة التجميل والوجه والفكين ،مؤكدا أن أجهزة الليزر لا تستخدم للأغراض التجميلية فحسب ولكن يتم استخدامها أيضا لعلاج الأكياس الدمويه في الجلد وتحت الجلد وكافة العيوب الخلقية الموجودة في الجلد ، لافتا إلى أن أحد الجهازين سيستخدم لإزالة الصبغات والوحمات الدموية والآخر لإزالة التصبغات غامقة اللون .

وأضاف أنه سيتم تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم علي استخدام الأجهزة الجديدة حتى يتمكن القسم من المحافظة علي ريادته في هذا المجال.

وحول سيارات الإسعاف أوضح الدكتور عمر مبروك رئيس قسم جراحة التجميل أن السيارات الخمس التى تم استلامها علي أعلي مستوى من التجهيزات الطبية، حيث تضم أجهزة مراقبه مريض، جهاز تنفس صناعي، سرنجات محاليل، جهاز صدمات كهربائية لإجراء الانعاش القلب.

كما يتضمن الأمر تدريب المسعفين وقائد سيارة الإسعاف للتعامل مع الحالات الحرجة لحين وصولها للمستشفي .

وأضاف أنه في غضون شهر سيصل عدد سيارات الإسعاف الحديثة إلى 8 سيارات حيث ستنضمم 3 سيارات جدد، وفي خلال 6 أشهر من المخطط له أن يتم ضم سيارتين أيضا، وذلك كنواه لمرفق إسعاف متكامل يخدم كافة مستشفيات الجامعة في المستقبل.