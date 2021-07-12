شكرا لقرائتكم خبر عن 21 معلومة من دار الإفتاء المصرية عن أضحية عيد الأضحى المبارك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت دار الإفتاء المصرية، عددا من النصائح والإرشادات حول الأضحية وما على المضحى أن يقوم به من خلال 21 معلومة، تمثلت فى الآتى:



1- الأضحية عبادة وقربة فى حق المسلم القادر، للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين.

2- لابد أن تكون الأضحية من الأنعام وهى الإبل بأنواعها، والأغنام "خراف أو ماعز"، ذكور أو إناث.

3- يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

4- يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

5- يجزئ فى الأضحية الشاة عن واحد، والبدنة "الجمل أو الناقة" والبقرة أو الجاموس عن 7 بشرط أن لا يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع.

6- وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذى الحجة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذى الحجة.

7- على المضحى أن ينوى الذبح تقربا إلى الله تعالى.

8- يسن أن يذبح المضحى بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة، ويجوز له الإنابة، ويجب عليه أن لا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلا مدربا.

9- لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة فى إيلامها للتمكن من ذبحها.

10- يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

11- ينبغى التسمية والتكبير عند الذبح.

12- يسن أن يدعو عند الذبح فيقول"إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وإليك".

13.لابد من الترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

14- إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

15- لا تذبح الأضحية بحضرة الأخرى.

16- لابد من التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أو قطع شىء من أعضائها.

17- ينبغى الالتزام بالذبح فى الأماكن المخصصة لذلك؛ لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

18- يجوز لمن يصعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه، أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق صك الأضحية.

19- لا يجوز للمسلم أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية علي سبيل الأجر، ويمكن إعطاءه علي سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.

20- لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب فى إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، قال تعالى "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا".

21 - لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحى لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضارى.