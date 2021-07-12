شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة بالسودان بنسبة نجاح 75.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسى 2021/2020، التى قد بدأت يوم السبت الموافق 2021/5/29 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (127) طالب/طالبة نـجح منهم (58) طالب/طالبة بنسبة 45.8%.

كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني 45 طالب/طالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.