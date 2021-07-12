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التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة بالسودان بنسبة نجاح 75.6%

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسى 2021/2020، التى قد بدأت يوم السبت الموافق 2021/5/29 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (127) طالب/طالبة نـجح منهم (58) طالب/طالبة بنسبة 45.8%.

كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني 45 طالب/طالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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