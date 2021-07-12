شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الشروق: العديد من المواقع الإلكترونية والرقمية تعمل دون رقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك نقاطا رئيسية تواجه مواثيق الشرف المعروفة والمعمول في الإعلام الرقمي، تتمثل في أن العديد من المواقع الإلكترونية والرقمية غير مسجلة رسميا وتعمل بدون رقيب أو حسيب وتنقل المحتوى والموضوعات بالمسطرة، وتتناقل أخبار الوفيات والمشاهير وصدق أو لا تصدق بدون أي ضوابط.

وأضاف حسين خلال كلمه له بالحلقة النقاشية المنعقدة الآن بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان ميثاق شرف للإعلام الرقمى ضمن فعاليات المؤتمر الدولى ال 26 للكلية، أنه يأتى بعد ذلك خلط ما هو إعلاني بما هو تحريري بالإضافة إلى الصحفي الذي يعمل في جورنال صباحي ثم بعد الظهر في موقع إلكتروني ويختتم يومه بالعمل كمعد في إحدى الفضائيات وهو ما يجعله يدور في ساقية عمل ولا يكون لديه وقت كاف للتثقيف أو القراءة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أزمة المواقع التي تبث من خارج مصر وتمارس إعلاما رقميا غير صحيح وفي الوقت الحالي تواجه مثل هذه المواقع بالحجب ولابد من حل أزمة تلك الصحف.

