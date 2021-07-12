شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الهلال اليوم: "الصحفيين" لا تقبل الصحفى الإلكترونى رغم أنه المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد ناجح، رئيس تحرير دار الهلال، إن كلية الإعلام وأساتذة الإعلام بيت الخبرة، موضحا أن معظم العاملين فى الصحافة الرقمية من أبناء الصحف الورقية ولكن أصبح لدينا جيل لم يعمل فى الجرائد الورقية وهذا جيل مختلف فى أدائه وعمق كتاباته عن من عمل بالجرائد الورقية .

وأضاف الكاتب الصحفى خالد ناجح، خلال مداخلة له بالحلقة النقاشية المنعقدة الآن بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان ميثاق شرف للإعلام الرقمى ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الـ 26 للكلية، أتحدث اليوم عن تقنين وضع الصحفى فى الموقع الإلكترونى، نقابة الصحفيين لا تقبل بصحفى إلكترونى رغم أنه المستقبل، ونقابة الصحفيين عليها دور فى تقنين وضع الصحفى، متابعاً الصحفى الإلكترونى استخدم الفيديو والتليفزيون ومصور ويكتب موضوعات ويعتبر صحفى شامل هل يطلق عليه صحفى أم إعلامى.

وشدد على لابد أن يكون هناك التزام بالسياسة التحريرية من جانب الصحفيين، ولا يمكن الفصل بين الصفحات الشخصية للصحفيين والسياسة التحريرية للمؤسسات الصحفية ، ولا يجوز أن ينتقد المؤسسة أو يخالفها أو يناضل ويخالف الكيان يجب أن يقدم استقالته أو يتم إقالته.

واستطرد الكاتب الصحفى خالد ناجح، المطلوب حماية الصحفيين الإلكترونيين بكيان وتشريع يحميهم، فإما أن تضمهم نقابة الصحفيين أو تدشين نقابة لهم، وشاهدنا كيانات بديلة ظهرت وتم التصدى لها من قبل النقابة.