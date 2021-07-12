شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات حياة كريمة فى 143 قرية وتابع بالجيزة بتكلفة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة الجيزة نحو 143 قرية وتوابع للقرى، مدرجين ضمن البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وهي تحديدا في مركزى الصف وأطفيح.

يستفيد من مبادرة حياة كريمة في مركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، نحو مليون مواطن من خلال المشروعات التى تستهدف 11 وحدة محلية قروية و42 قرية رئيسية وحوالى 90 تابعا، بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة في مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، مشروعات تغطى كافة قطاعات التنمية "صرف صحى – مياه شرب غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – انشاء مجمعات الخدمات"، وتم البدء بالفعل في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمركزين.

وذكرت تقارير لمحافظة الجيزة، أنه يجرى العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح، حيث تم إسناد 14 مشروع صرف صحي ومشروع لتوسعة محطة مياه شرب قائمة، كما تم الانتهاء من تحديد الأماكن المطلوبة لإقامة 11 مجمع خدمات بالمركزين، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من حصر كافة المبانى الخدمية والحكومية بنطاق المركزين