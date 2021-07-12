شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توجه بضرورة تذليل إجراءات تخصيص الأراضى لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى.

أشاد القصير بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية، وأيضا الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة، وكذلك جهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وانهاء مشكلات المنتفعين .

ووجه وزير الزراعة بضرورة تذليل إجراءات تخصيص الأراضى لمبادرة حياة كريمة بالتنسيق الكامل بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية.

من ناحيته قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الاجتماع ناقش متابعة الموضوعات المتعلقة بجهود هيئة التعمير في ملف التوسع الافقى وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمنتفعين والتيسير عليهم، كما تم استعراض جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير والتى بلغت خلال العام الماضي حوالي 1.6 مليار جنية، وأيضا التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى لمنظومة العمل بالهيئة تيسيرا للإجراءات، كما ناقش الاجتماع طلبات تخصيص أراضى ولاية الهيئة لصالح المنافع العامة في بعض المحافظات.