شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل وفداً من شركة سعودية لبحث التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، المهندس صباح محمد المطلق، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السعودية والوفد المرافق له، لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأكد شاكر فى بيان له اليوم على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار الوزير، إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.

وأوضح شاكر، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الي الهيدروجين الاخضر وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير وايضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

واستعرض المهندس صباح المطلق نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول وايضا داخل المملكة وقدم عرض تقديمي عن العدادات الذكية وعرض اخر عن توطين صناعة توربينات الرياح وانتاج الهيدروجين الاخضر ، مشيدا بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وايضا اشاد بالتطويروالتحول التكنولوجي.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.واكد علي التعاون المثمر بين الجانين وابرزها محطة الصاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان وتطلعة زيادة التعاون بين الجانبين.

