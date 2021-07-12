شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية: الإمام الأكبر قيمة إنسانية عظيمة ومصدر للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الأضحى المبارك.



الإمام الأكبر يستقبل الوفد

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، "نتمنى لفضيلتك ولجميع المسلمين في مصر والعالم دوام السلام والصحة والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار ، ونعتز بالعلاقة المتميزة مع فضيلتكم، قيمة إنسانية عظيمة، ومصدر للسلام والعيش المشترك".

كما أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية له، موضحًا "أن تلاحم المصريين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد".



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