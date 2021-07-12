شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: نستهدف وضع أطر ومدونات سلوك للإعلام الرقمى لتفادى مشكلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، الحلقة النقاشية ضمن فعاليات مؤتمر الكلية ال26 تحت عنوان ميثاق شرف للإعلام الرقمى، حيث رحبت بحضور جميع المشاركين فى الحلقة النقاشية التى تعقد بحضور عدد من رؤساء التحرير وفى مقدمتهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور والكاتب الصحفى عماد حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى وجدى زين الدين.

وقالت الدكتورة ضمن الجلسات العلمية لفعاليات المؤتمر كانت تدور حول محاور كثيرة مهمة، واعتبر أن المحور الخاص بحلقة نقاش اليوم هو وضع ميثاق شرف للإعلام الرقمى، خاصة وأن الإعلام الرقمى له تواجد كبير وله نفاذ لعدد كبير من الجمهور بمختلف وسائله ومضمونه وأصبح له تأثير كبير على قطاعات مختلفة من المجتمع وأصبح له اداوته ووسائله وايضا نتحدث عن مشكلاته وأهمية تنظيمه.

وتابعت عميد كلية الإعلام، نستهدف اليوم وضع أطر ومدونات سلوك تتعلق بالإعلام الرقمى لأنه إلى الآن ما زال هناك مشكلات متعلقة لهذا القطاع، وهذا دفعنا لوضع تصور لتفادى تلك المشكلات مستقبلا، مرحلة برؤساء التحرير المشاركين مؤكدة أن جميعهم لديهم الرغبة والحرص الشديد لمناقشة هذا التصور ونستفيد بالافكار والرؤى فى ميثاق شرف الإعلام الرقمى الذى وضعته الكلية من واقع خبرتهم .