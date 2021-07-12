شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: معلما إدفو أصيبا بارتفاع فى ضغط الدم بلجان الثانوية وتلقيا العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة العمليات بنقابة المهن التعليمية المخصصة لمتابعة أحوال المعلمين بلاغا حول إصابة المعلم علي عبدالعال بأزمة صحية داخل لجنة مدرسة إبراهيم بشير في كوم أمبو بأسوان، للثانوية العامة.

وقال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة، فى بيان، إنه تم تكليف اللجنة النقابية بكوم أمبو لمتابعة الحالة الصحية للمعلم، وعلى الفور تحرك قيادات اللجنة النقابية ويرافقهم قيادات الإدارة التعليمية إلى مستشفى كوم أمبو العام وتم إسعاف المعلم المصاب.

وأضاف محمد عبد الله، أن الإصابة كانت عبارة عن أزمة صحية مفاجئة إثر ارتفاع في ضغط الدم، وتلقي العلاج وهو الآن بصحة جيدة، وأكد محمد عبدالله أن غرفة عمليات النقابة تتابع أحوال المعلمين في كافة اللجان والاستراحات.

وأشار إلى أنه صباح اليوم أيضا، أصيب محمد حسن مراقب لجنة مدرسة مصنع السكر الثانوية فى إدفو بأزمة قلبية وتم إسعافه، والاثنان بصحة جيدة.

كان خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية، ستتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.