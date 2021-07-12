شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتنشر أخبارا مفبركة عن الثانوية العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغل بعض اللجان الإلكترونية التي تهدف الى اثارة الشائعات، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تصميمات ”الخليج 365” في عرض أخبارها وتغطياتها عبر حساباتها الشخصية، لإضافة عنصر المصداقية المفقودة والتوثيق لشائعاتها التي تتداولها بإستمرار، وهو ما ظهر في بعض الصور التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على السنة بعض طلاب الثانوية العامة، تزامناً مع الامتحانات.

واستخدمت احدي اللجان الإلكترونية، صورة لفتاة وهي تبكي وأضافت عليها بعض الكلمات التي تتنافي مع قواعد السرد التي تتبعها مؤسسة ”الخليج 365” في أخبارها، وهو ما اثار شكوك الكثيرين من متابعي وقراء الصحيفة الذين سارعوا ونفوا تلك الأخبار عبر حساباتهم الشخصية، لعلمهم بالمحتوي الذى تقدمه الصحيفة.

وإذ ينفي ”الخليج 365” صلتها بالمنشور المتداول الذى يحمل تصريح لإحدى طالبات الثانوية العامة التي قالت " انا تعبانة طول السنة وفى الآخر يجبولي امتحان يدخلني كلية كحيانة، زي حقوق وتجارة وآداب، يبقي نقعد في البيت أكرم لنا".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .



