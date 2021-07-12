شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يزور وزير الأوقاف للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين، القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بـ"عيد الأضحى المبارك" .

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أننا نعمل معا على ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع, وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة، وقررنا أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها، وأننا نهدف لبناء جيل من علماء الدين المفكرين يؤمن بالوطن والعمل الوطني المشترك .

وأوضح جمعة، أن المؤتمر سيشمل المحاور التالية :

المحور الأول : مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثاني : ضوابط عقد المواطنة.

المحور الثالث : التسامح الديني.

المحور الرابع : مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور الخامس : عقد المواطنة والحماية الاجتماعية .

المحور السادس : عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي .

المحور السابع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

من جانبه، وجه القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهوده في ترسيخ أسس العيش المشترك، مؤكدًا أن وزير الأوقاف رمز للوسطية وداعم للاعتدال، وأنموذج يحتذى في العمل الوطني المشترك.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور أندريه زكي على مشاركته ومشاركة الطائفة الإنجيلية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، والذي يأتي كمشروع وطني ومجتمعي وإنساني بامتياز.

كما أهدى معالي وزير الأوقاف للدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف كتاب: "حوار الأديان والثقافات"، حيث أثنى الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف.