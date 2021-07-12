شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب ويتفقد تطوير البنية التحتية بمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعدد 30 سريرًا منها 10 أسرة رعاية قلبية مركزة بتكلفة 21 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير وبنك الإسكان والتعمير.

حضر الافتتاح عميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرة مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال،وممثلو مصر الخير والإسكان والتعمير وعدد من قيادات الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان، إن تطوير الوحدات المختلفة بمستشفى أبو الريش الياباني يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة للتمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من تطوير محطة الغازات والأكسجين بالمستشفي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرعًا من الجمعية المصرية لمستشفى أبو الريش الياباني، كما تم إحلال وتطوير الغلايات الخاصة بإمداد المستشفى بالمياه الساخنة والبخار بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من تبرعات المجتمع المدني للمساهمة في علاج الأطفال المرضى.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال كلمته، إلى أن الجامعة تقوم منذ فترة على تنفيذ مشروع ضخم لتطوير المستشفيات والعمل على مشروع أكبر مجمع طبي للأطفال بالشيخ زايد (مستشفى أبو الريش الجديد)، بالإضافة إلى مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني بالتعاون مع اليابان، والتي تقام على قطعة أرض بمساحة 567 مترا مربعا، وتضم 7 أدوار، ويضم المبنى وحدة عيادات خارجية جديدة لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، وقسم الأشعة التخصصية وعيادات الأطفال التخصصية، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في حل مشكلة ازدحام الأطفال المرضى المترددين على العيادات الخارجية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن عدد المرضى المترددين سنويًا على وحدة أمراض القلب ما بين 15 إلى 20 ألف مريض، ويتم حجز حوالي 2 إلى 3 آلاف مريض في الوحدة والرعاية المركزة.

وأكدت الدكتورة رشا جمال مديرة المستشفى، الحرص على مراعاة كافة المواصفات الدولية في عملية التطوير تمهيدًا للاعتماد الدولي للمستشفى.































