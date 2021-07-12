شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلغى إجازات مفتشى التموين استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية التموين بالمحافظة بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق وشن الحملات المشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك لمنع محاولات الغش التجارى أو احتكار للسلع والإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين وزيادة المعروض من السلع التى تهم المواطنين خلال أيام العيد، وتشديد إجراءات ضبط ومنع تداول الألعاب النارية حرصاً على سلامتهم.

وكلف المحافظ مديرية التموين بالتأكد من توافر كافة السلع وزيادة المعروضات داخل المجمعات الاستهلاكية والبالغ عدددها 61 مجمعا استهلاكيا ومنفذا ثابتا على مستوى المحافظة إلى جانب 66 سيارة متنقلة والتابعة للشركات المعتمدة، بالإضافة لـ1855 تاجر تموينى و566 منفذا تابعا لمشروع جمعيتى إلى جانب المنافذ الثابت والمتحركة.

كما شدد المحافظ على ضرورة ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز من خلال الــ 208 مستودعات منتشرة بقطاعات المحافظة إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات من خلال 269 محطة بالمحافظة، مؤكداً على إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين وإعداد خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة و المرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات.

وشدد راشد على تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالاكتفاء بشراء ما يكفى حاجتهم من سلع دون تخزين أى منها نظراً لتوافر مختلف السلع بكميات مناسبة بالأسواق والتعامل مع التجار ومحلات اللحوم المذبوحة بالمجازر الحكومية والمعلنة عن الأسعار، والإبلاغ عن أى حالات غش أو تلاعب عن طريق أرقام طوارئ ( 114، 37618652 ) لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.