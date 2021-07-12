شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يهنئ مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمقر وزارة الأوقاف، والإفتاء.



الدكتور أندرية زكى ووزير الأوقاف

وقال زكى خلال اللقاء "إننا نشعر بفخر كبير فى زيارة فضيلتكم، ونؤمن بأن النسيج الوطنى القوى والحقيقي للمصريين هو حجر الأساس في مواجهة أي تحديات تواجهنا" مضيفًا "أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين".

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عن سعادتهم وتقديرهم الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى "أن تهنئكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التى نحرص عليها ونسعى لها".



جانب من الزيارة



زيارة الدكتور أندرية زكى



لقاء المفتى لوفد الكنيسة