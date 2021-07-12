شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية: خطة طموحة للتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام حجازى، رئيس قطاع الوقود النووى بهيئة المحطات النووية، أن تسليم الوثائق اللازمة لاستخراج إذن بدء الإنشاء بالمحطة النووية الأولى بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، يعتبر أهم خطوات البدء فى المشروع حتى الآن.

وأضاف حجازى، خلال الحلقة النقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، التى تنظمها شركة روس أتوم الروسية بالتنسيق مع هيئة المحطات النووية، أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع فى مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومعظمها سيكون فى الساحل الشمالى.

وأشار حجازى إلى أن مصر تستهدف عمل مزيج متكامل من الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية، لافتا إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى لاستقبال المعدات الثقيله التى ستأتى من روسيا إلى منطقة الضبعة بمرسى مطروح.