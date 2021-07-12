شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم قطع الأراضى الفضاء في القاهرة التاريخية لبدء تطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تسليم قطع الأراضي الفضاء الخاضعة للتطوير بمنطقة القاهرة التاريخية، لتطويرها ضمن مخطط التطوير.

وتفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة، يرافقه كل من مدير صندوق تطوير العشوائيات والمهندس الاستشارى للمشروع ورئيس حي وسط على منطقة التطوير بالقاهرة التاريخية، لمتابعة تجهيز المنطقه وتسليم قطع الاراضى الجاهزة للبناء عليها، وتذليل أي صعوبات من شأنها تعطيل العمل بالمنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وذلك حسب ما أكدته رئاسة الوزراء.

أما المنطقة الثانية التى ستشهد أعمال التطوير، هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

والمنطقة الثالثة للتطوير هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

والمنطقة الرابعة التى سيجرى التطوير بها هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.



















