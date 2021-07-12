شكرا لقرائتكم خبر عن روس أتوم: مصر بها إمكانيات هائلة للاستثمار.. ومشروع الضبعة يحتاج 250 ألف عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ألكسندر فورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم الروسية بمنطقة الشرق الأوسط المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أن مصر لديها إمكانيات هائلة تشجع على الاستثمار على أرضها للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد.

وأضاف فورونكوف، خلال الحلقة النقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، التى تنظمها شركة روساتوم الروسية بالتنسيق مع هيئة المحطات النووية، أن المحطة النووية بالضبعة تعتبر من أهم مشروعات شركة روساتوم الروسية التى شاركت فيها.

من جانبه، قال جريجورى سانسون، مدير الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية بشركة روساتوم الروسية، إن تقديرات تكلفة انشاء محطة نووية بالضبعة تقترب من 4 مليارات دولار، ولذلك نحن نوصي بإصدار ضريبة لتغطية المبلغ المطلوب.

وأضاف سانسون خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، أن انشاء المحطة النووية سيلعب دورا كبيرا في المساهمة في تحقيق التنمية وله أثر كبير في تنمية الموارد البشرية، حيث سيعمل في المشروع 250 ألف عامل تضم مختلف التخصصات 80٪ منهم مصريون.

وتابع سانسون، إلى أن التكنولوجيا النووية تعمل على تنمية البلاد بشكل عام ولا تستخدم فقط في توليد التيار الكهربائي بل في مختلف المجالات وأبرزها المجال الزراعي والمجال الطبي.