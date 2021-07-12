شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية، للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يوليو الجاري، اعتبارا من يوم الخميس المقبل وهما الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر يوليو الجارى لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.