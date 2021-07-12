شكرا لقرائتكم خبر عن بنية أساسية واجتماعية واقتصادية.. تعرف على الأهداف الرئيسية لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نهاية عام 2020، بإطلاق برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصرى بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.

وفى ضوء التوجيه الرئاسى، بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالى 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، من خلال 4 مستويات متكاملة من التدخلات كالتالي:-

1- توفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية: وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.

2- توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية: من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية وغيرها.

3- التنمية الاقتصادية: من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقى لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع فى المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين وإقامة المجمعات الحرفية والصناعية والأسواق الحضارية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية فى توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الانتاج وزيادة الطلب على العمالة، كما يتضمن هذا المحور تطوير نظم الرى وإنشاء ورفع كفاءة الخدمات الداعمة للاقتصاد المحلى كالوحدات البيطرية والمجازر ومجمعات الألبان، بالإضافة إلى العمل على دعم التصنيع الزراعى وتدعيم الصناعات الحرفية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة، وتوفير خدمات مالية وغير مالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

4- تدخلات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة: وهى تدخلات تركز على الفئات الأولى بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التى تعيش فى منازل غير لائقة، توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المستحقة، توفير المساعدات الاجتماعية وسلة الغذاء الأساسية بشكل مستمر، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، التوعية والتثقيف وتصحيح المفاهيم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.